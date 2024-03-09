"На пенсию": Полина Гагарина ошарашила поклонников неожиданным заявлением
Kp.ru: Полина Гагарина объявила, что берёт паузу в концертной деятельности
Певица Полина Гагарина. Обложка © VK / Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина решила временно прервать концертную деятельность после крупного выступления в Москве, намеченного на 29 июня в "Лужниках". Об этом она сообщила kp.ru.
"На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После него концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора", — пояснила Гагарина в беседе с журналистами издания.
Впрочем, на официальном сайте Гагариной указано, что после летнего шоу поклонники также смогут посетить выступление певицы в Воронеже, которое намечено на 11 сентября.
Ранее российская певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заявила, что уходит со сцены на полгода и отменяет все концерты. Причиной стали проблемы со здоровьем.