"На пенсию": Полина Гагарина ошарашила поклонников неожиданным заявлением

Певица Полина Гагарина решила временно прервать концертную деятельность после крупного выступления в Москве, намеченного на 29 июня в "Лужниках". Об этом она сообщила kp.ru.

"На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После него концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора", — пояснила Гагарина в беседе с журналистами издания.

Впрочем, на официальном сайте Гагариной указано, что после летнего шоу поклонники также смогут посетить выступление певицы в Воронеже, которое намечено на 11 сентября.