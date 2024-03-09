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8 марта, 22:25

"На пенсию": Полина Гагарина ошарашила поклонников неожиданным заявлением

Kp.ru: Полина Гагарина объявила, что берёт паузу в концертной деятельности

Певица Полина Гагарина. Обложка © VK / Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина. Обложка © VK / Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина решила временно прервать концертную деятельность после крупного выступления в Москве, намеченного на 29 июня в "Лужниках". Об этом она сообщила kp.ru.

"На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После него концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора", — пояснила Гагарина в беседе с журналистами издания.

Впрочем, на официальном сайте Гагариной указано, что после летнего шоу поклонники также смогут посетить выступление певицы в Воронеже, которое намечено на 11 сентября.

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Ранее российская певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заявила, что уходит со сцены на полгода и отменяет все концерты. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Анатолий Симоненко
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