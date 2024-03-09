Стало известно о проблемах Киева с американскими гаубицами M777

Американские средства массовой информации узнали о том, что украинские предприятия не имеют права на ремонт стволов гаубиц M777 производства США. Как передаёт журнал Foreign Policy, это связано с действующим экспортным законодательством Соединённых Штатов.

В статье указано, что если украинские предприятия попытаются скопировать детали для этих артиллерийских установок, то могут столкнуться с риском нарушения прав интеллектуальной собственности. В то же время автор материала утверждает, что американские специалисты не имеют возможности отправиться на передовую и помочь с ремонтом техники. Это вызвано ограничениями на перемещения дипломатов из Соединённых Штатов без разрешения действующей американской администрации, которые распространяются и на подрядчиков.