Стало известно о проблемах Киева с американскими гаубицами M777
Foreign Policy: Законы США не дают Киеву ремонтировать стволы гаубиц M777
155-мм гаубица M777. Обложка © Wikipedia / Staff Sgt. Christopher McCullough
Американские средства массовой информации узнали о том, что украинские предприятия не имеют права на ремонт стволов гаубиц M777 производства США. Как передаёт журнал Foreign Policy, это связано с действующим экспортным законодательством Соединённых Штатов.
"Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", — говорится в материале.
В статье указано, что если украинские предприятия попытаются скопировать детали для этих артиллерийских установок, то могут столкнуться с риском нарушения прав интеллектуальной собственности. В то же время автор материала утверждает, что американские специалисты не имеют возможности отправиться на передовую и помочь с ремонтом техники. Это вызвано ограничениями на перемещения дипломатов из Соединённых Штатов без разрешения действующей американской администрации, которые распространяются и на подрядчиков.
Ранее Life.ru писал, что британская оборонная компания BAE Systems после пяти лет перерыва наладит производство деталей гаубиц M777 для армии США. Некоторые средства массовой информации предполагали, что детали будут использованы для ремонта этих артиллерийских установок на Украине.