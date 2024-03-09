"Вонь стоит жуткая": Курганцы бьют тревогу из-за огромной свалки с трупами животных

Жители Белозёрского округа (Курганская область) возмущены из-за образовавшихся свалок с трупами животных и пишут соответствующие обращения. Об этом Ura.ru рассказал депутат, правозащитник Иван Камшилов.

Жители Белозёрского округа (Курганская область) возмутились из-за свалок с трупами животных. Видео © t.me / Иван Камшилов

"От жителей Белозёрского округа, который находится рядом с Курганом, мне регулярно поступают жалобы и обращения по поводу свалок с биоотходами. Люди просят принять меры и бьют тревогу, поскольку на дворе весна и трупы животных разлагаются", — пояснил Камшилов.

Камшилов пообещал после полученных видео с мест свалок лично посетить Белозёрский округ. Он обратил внимание на то, что местные жители переживают из-за вреда экологии, так как заражение местности трупными отложениями может иметь крупные последствия. Подобные сигналы поступали от жителей деревни Редькино, которая находится всего в 22 километрах от Кургана, и деревни Тебенякское, находящейся в нескольких десятках километров.