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8 марта, 22:35

Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Полянский: Россия на 22 марта запросила заседание СБ ООН по Украине

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН на 22 марта. Как заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, в частности, на нём планируется обсудить тему Украины.

На заседании Полянский напомнил о словах французского лидера Эмманюэля Макрона, заявлявшего о готовности Парижа отправить войска на Украину. Также он напомнил о слитом разговоре немецких офицеров, в которым обсуждались удары по Крымскому мосту. Кроме прочего, упомянул политик и о том, что агрессия Запада против России с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад.

"Обо всех этих нелицеприятных для наших западных коллег моментах мы подробно поговорим на запрошенном нами на 22 марта отдельном заседании Совета Безопасности", — подчеркнул Полянский.

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Ранее постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвящённое "оккупированным территориям" Украины. Небензя заявил, что таких земель не существует, есть только новые области России, а также предупредил, что Западу придётся отвечать за произошедшее в Незалежной.

Оксана Попова
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