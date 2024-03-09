На Урале мальчик рухнул с крыши алкомаркета и чудом уцелел
МВД: В Екатеринбурге мальчика госпитализировали после падения с крыши алкомаркета
Маленький мальчик в Екатеринбурге забрался на крышу одного из алкомаркетов и рухнул с неё, пролетев примерно пять метров. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Ребёнок каким-то образом забрался на крышу алкомаркета в районе улицы Ферганская и упал примерно с пятиметровой высоты. О происшествии в службу спасения сообщил его 9-летний брат", — пояснил собеседник агентства.
После падения ребёнка госпитализировали, в каком состоянии он находится не уточняется. По данным УМВД по Екатеринбургу, сейчас правоохранители опрашивают законных представителей мальчика, после чего будет принято процессуальное решение.
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