На Урале мальчик рухнул с крыши алкомаркета и чудом уцелел

Маленький мальчик в Екатеринбурге забрался на крышу одного из алкомаркетов и рухнул с неё, пролетев примерно пять метров. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ребёнок каким-то образом забрался на крышу алкомаркета в районе улицы Ферганская и упал примерно с пятиметровой высоты. О происшествии в службу спасения сообщил его 9-летний брат", — пояснил собеседник агентства.

После падения ребёнка госпитализировали, в каком состоянии он находится не уточняется. По данным УМВД по Екатеринбургу, сейчас правоохранители опрашивают законных представителей мальчика, после чего будет принято процессуальное решение.