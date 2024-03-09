Пытавшимся ограбить банк в Петербурге налётчиком оказался местный предприниматель

Правоохранители задержали налётчика, который попытался ограбить банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД РФ.

Попытка ограбления финансового учреждения в Санкт-Петербурге на 9-й линии Васильевского острова. Видео © УМВД РФ

На опубликованных ведомством кадрах видно, что мужчина зашёл в помещение, распылил газовый баллончик, потребовал деньги, но, получив отказ, сбежал. В итоге горе-налётчик ушёл из банка без добычи.

Уже 8 марта полицейские задержали подозреваемого — 47-летнего индивидуального предпринимателя, жителя Петродворцового района. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".