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9 марта, 00:57

Пытавшимся ограбить банк в Петербурге налётчиком оказался местный предприниматель

МВД: В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в попытке ограбления банка

Правоохранители задержали налётчика, который попытался ограбить банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба местного ГУ МВД РФ.

Попытка ограбления финансового учреждения в Санкт-Петербурге на 9-й линии Васильевского острова. Видео © УМВД РФ

На опубликованных ведомством кадрах видно, что мужчина зашёл в помещение, распылил газовый баллончик, потребовал деньги, но, получив отказ, сбежал. В итоге горе-налётчик ушёл из банка без добычи.

Уже 8 марта полицейские задержали подозреваемого — 47-летнего индивидуального предпринимателя, жителя Петродворцового района. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Напомним, попытка ограбления банка была совершена в Санкт-Петербурге вечером 7 марта. Грабитель заявился в финансовую организацию с перцовым баллончиком, но был вынужден уйти без добычи.

Обложка ©

УМВД РФ

Анатолий Симоненко
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