Регион

Уведомления отключены

9 марта, 01:42

США отрицают причастность к гибели людей в секторе Газа из-за сброса гумпомощи

Пентагон: США не причастны к гибели людей в секторе Газа после сброса гумпомощи

Министерство обороны Соединённых Штатов отрицает, что из-за сброса американской помощи с самолёта в секторе Газа погибли люди. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Представитель военного ведомства, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, заявил, что видел в СМИ информацию о гибели в палестинском анклаве людей после сброса американской гумпомощи. По его словам, он не может подтвердить эти смерти, а сообщения об этих инцидентах не соответствуют действительности.

"Вполне уверен, что это были не мы. И у нас также есть возможность наблюдать за тем, как именно наши коробки падают на землю", — заявил он на брифинге.

США сбросили с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа, но забыли про воду и лекарства
США сбросили с воздуха гумпомощь для жителей сектора Газа, но забыли про воду и лекарства

Напомним, что ранее арабские СМИ сообщали, что пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Также было указано, что как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

X / theDylanCross

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • США
  • Сектор Газа
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров