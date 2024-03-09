США отрицают причастность к гибели людей в секторе Газа из-за сброса гумпомощи
Пентагон: США не причастны к гибели людей в секторе Газа после сброса гумпомощи
Министерство обороны Соединённых Штатов отрицает, что из-за сброса американской помощи с самолёта в секторе Газа погибли люди. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Представитель военного ведомства, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, заявил, что видел в СМИ информацию о гибели в палестинском анклаве людей после сброса американской гумпомощи. По его словам, он не может подтвердить эти смерти, а сообщения об этих инцидентах не соответствуют действительности.
"Вполне уверен, что это были не мы. И у нас также есть возможность наблюдать за тем, как именно наши коробки падают на землю", — заявил он на брифинге.
Напомним, что ранее арабские СМИ сообщали, что пять человек, из них двое детей, погибли в секторе Газа из-за падения на них ящиков с гуманитарным грузом от США. Также было указано, что как минимум десять гражданских получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
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