США отрицают причастность к гибели людей в секторе Газа из-за сброса гумпомощи

Министерство обороны Соединённых Штатов отрицает, что из-за сброса американской помощи с самолёта в секторе Газа погибли люди. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Представитель военного ведомства, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, заявил, что видел в СМИ информацию о гибели в палестинском анклаве людей после сброса американской гумпомощи. По его словам, он не может подтвердить эти смерти, а сообщения об этих инцидентах не соответствуют действительности.

"Вполне уверен, что это были не мы. И у нас также есть возможность наблюдать за тем, как именно наши коробки падают на землю", — заявил он на брифинге.