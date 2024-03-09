Сила молитвы: В храме под Новосибирском проявилась икона, оберегающая воинов
Kp.ru: В храме под Новосибирском проявилась икона Георгия Победоносца XIX века
Икона Георгия Победоносца в храме села Довольное Новосибирской области. Обложка © Предоставлено kp.ru
Икона Георгия Победоносца в храме села Довольное Новосибирской области, почерневшая от времени, внезапно самообновилась: на ней проступили изображения святых. Об этом пишет kp.ru.
Как рассказал журналистам издания настоятель храма имени Сергия Радонежского отец Андрей, икону 15 лет назад принёс в молитвенный дом один из жителей села Баклуши. Доска была чёрная, но по ней было понятно, что это икона. Она десять лет провела на книжной полке у алтаря, а после этого её передали в храм села Довольное. Обычно иконы, которые утратили изображение, сжигают, но эту было решено оставить в гостевой келье.
Со временем на иконе стали проявляться некоторые участки вроде очертания коня. Несколько дней назад было замечено, что изображение на иконе стало ещё чётче.
"Стали видны лики Георгия Победоносца и двух святителей по бокам иконы. Стало понятно, что произошло что-то необычное. Но мы ничего не делали, даже не прикасались к ней", — пояснил отец Андрей.
По данным специалистов по иконописи, работа была выполнена в XIX веке. Это обычная сельская икона, не представляющая большой исторической ценности. Предположительно, она была покрыта олифой (лаком), способной окисляться. К тому же, если святыня хранилась в доме, на неё могли повлиять дым и копоть от печки и лампад.
Как пояснил отец Андрей, Георгий Победоносец является покровителем воинов, которому в храме молятся за бойцов СВО. И проявление лика — это знак того, что российские воины находятся под защитой, уверен священнослужитель.
Ранее президент России Владимир Путин передал список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный" Главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Реликвия будет находиться в главном храме ВКС РФ — храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.