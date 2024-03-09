Сотрудник МЧС ранен после массовой атаки БПЛА в Таганроге

В Ростовской области отражена вторая за ночь атака беспилотников. По словам губернатора региона Василия Голубева, ещё несколько объектов сбито на подлёте к Морозовску.

"Подразделения ПВО отразили ещё одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлёте к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет", — уточнил Голубев.

По его словам, в Таганроге ранение получил сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий атаки дронов. В данный момент он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.