Регион

Уведомления отключены

9 марта, 01:52

Сотрудник МЧС ранен после массовой атаки БПЛА в Таганроге

Губернатор Голубев: В Ростовской области отражена вторая за ночь атака дронов

В Ростовской области отражена вторая за ночь атака беспилотников. По словам губернатора региона Василия Голубева, ещё несколько объектов сбито на подлёте к Морозовску.

"Подразделения ПВО отразили ещё одну атаку в небе над Ростовской областью. Уничтожено несколько БПЛА на подлёте к Морозовску. По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог погибших нет", — уточнил Голубев.

По его словам, в Таганроге ранение получил сотрудник МЧС, который участвовал в устранении последствий атаки дронов. В данный момент он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске
Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске

Ранее Голубев сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге Ростовской области. По его словам, последствия на земле уточняются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров