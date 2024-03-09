Важнее, чем утренняя: Стоматолог призвала не пренебрегать вечерней чисткой зубов

Вечерняя чистка зубов является важным компонентом поддержания гигиены полости рта. Как заявила стоматолог Елена Шестакова в беседе с РИАМО, эту процедуру необходимо соблюдать, так как в течение дня во рту накапливаются остатки пищи и бактерии.

Собеседница издания рассказала, что чистка зубов по утрам позволяет удалить бактерии и налёт, которые образовались за ночь. В то же время утренняя чистка помогает поддерживать свежее дыхание.

"Вечерняя чистка ещё более важна, поскольку в течение дня в полости рта накапливаются остатки пищи и бактерии", — заявила врач.

По её словам, в ночное время суток живущие во рту бактерии активно размножаются из-за пониженного слюноотделения. Это, в свою очередь, приводит к кариесу и заболеваниям дёсен. В то же время стоматолог сообщила, что чистить зубы рекомендуется не менее двух минут.

"Это время предоставляет возможность зубной щётке добраться до всех участков во рту, удалить зубной налёт, причём без повреждений дёсен и зубной эмали", — рассказала Шестакова.