Стоматолог рассказал, когда "мудрые" зубы могут привести к разрушению челюсти

Чаще всего зубы мудрости появляются в возрасте от 16 до 28 лет, причём во многих случаях они растут неправильно. При этом при неправильном прорезывании "восьмёрки" может пострадать весь зубной ряд. Когда коварный зуб нужно удалять, рассказал стоматолог-ортопед Джейхун Пирвердиев.

"Неправильное прорезывание зуба мудрости, наличие кисты возле него, отсутствие зуба-антагониста, из-за которого создаётся разница в давлении на зубы, — показания к удалению. Если зуб прорезался только частично или вообще остался под десной — тоже показание к удалению. Всякие воспалительные процессы, кариес — потому что до такого зуба достаточно сложно дотянуться, чтобы его вылечить", — пояснил стоматолог в беседе с радио Sputnik.

Врач также подчеркнул, что при неправильном прорезывании может пострадать весь зубной ряд. "Восьмёрка" может стать причиной поражения корня соседнего зуба, не исключено даже разрушение челюстной кости.

Как же понять, что "восьмёрка" проблемная? Не только по болевым ощущениям. Это может быть также небольшое покраснение, отёчность в области десны, дискомфорт при открывании челюсти и пережёвывании пищи, болезненное глотание и даже неприятный запах изо рта.