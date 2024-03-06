Международный день стоматолога, праздник гурманов и Тимофей- весновей: Праздники и приметы 6 марта Государственных праздников 6 марта в России нет, но в этот день будем поздравлять зубных врачей, пробовать гастрономические изыски и распугивать нечисть, разжигая костры. 5 марта, 21:00 Представителей этой специальности боятся дети, уважают взрослые и поздравляют с профессиональным праздником 6 марта. Фото © Shutterstock.com

Международный день зубного врача

Дата в 2024 году: 6 марта, среда.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Международный день зубного врача — это профессиональный праздник, который отмечается зубными врачами, стоматологами и их ассистентами. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны и выпускники медицинских колледжей и вузов, специализирующиеся в данной области. Основная цель этого праздника заключается в привлечении внимания общественности к здоровью зубов, пропаганде регулярных осмотров и повышении престижа профессии зубного врача.

Международный день зубного врача отмечают в России 6 марта каждый год, и сегодня не исключение. Фото © SoyBreno / Unsplash

Выдающимся изобретением в зубном деле, послужившим основой для выбора даты сегодняшнего праздника, стал стоматологический бор, созданный в 1790 году Джоном Гринвудом — личным зубным врачом Джорджа Вашингтона. Первоначальная модель бормашины была тяжёлой и имела ножной привод, однако это не помешало Гринвуду изготовить для Джорджа Вашингтона четыре съёмных зубных протеза. Интересно, что в качестве привода для бора Гринвуд использовал колесо прялки, которой пользовалась его мать. Только спустя более ста лет, в 1907 году, была создана электрическая бормашина.

Всероссийский день гурмана

Дата в 2024 году: 6 марта, среда.

Праздник носит неофициальный характер.

Суть праздника — получить удовольствие от еды. В этот день приглашают к столу близких и друзей, чтобы вместе насладиться любимыми блюдами. Некоторые предпочитают отмечать праздник в ресторане, заказывая изысканные кулинарные шедевры.

Часто путают гурмэ и гурмана. Между тем настоящий ценитель еды, знакомый со всеми тонкостями кулинарии, называется именно гурмэ. А слово "гурман" первоначально означало просто обжору. Подмена произошла в России ещё в XIX, когда это слово заменило французское "гурмэ", ведь русские славятся своим хлебосольством и любят поесть вволю.

Когда ещё порадовать себя изысканным блюдом, если не 6 марта — в День гурмана. Фото © Louis Hansel / Unsplash

Британские учёные (ну куда же без них!) выяснили, что гурманы (вернее, гурмэ) не толстеют. А всё потому, что едят не торопясь, получая удовольствие от самого процесса. В отличие от прочих любителей поесть, которые спешат поскорее насытиться, поглощая зачастую излишнее количество пищи.

Тимофей-весновей

Дата в 2024 году: 6 марта, среда.

Другие названия: Тимофей; Весняк; Весновки; Тимофей весенний.

Церковное название: преподобный Тимофей Олимпийский.

Значение: почтение памяти Тимофея Олимпийского (в Символех), пустынника.

Традиции: стариковские посиделки во дворах, костры на холмах.

Народный праздник Тимофей-весновей отмечается 6 марта (по старому стилю — 21 февраля). В церковном календаре это дата почтения памяти преподобного Тимофея Олимпийского (в Символех), пустынника. В народе праздник часто называют Весновей, потому что с этого дня часто начинают дуть тёплые ветра, которые приносят запах весны.

Тимофей-весновей в народе считался праздником пожилых людей. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Преподобный Тимофей Олимпийский родился в VIII веке в Италии. Ещё в юности он поселился в монастыре "Символы" возле горы Олимп в Малой Азии, где достиг высших ступеней духовного совершенства. За это Бог наградил его даром целительства и умением изгонять бесов из людей. Покинув монастырь, подвижник всю оставшуюся жизнь провёл в скитаниях. Постоянно вознося молитвы к Господу, обитал в лесах, пустынях и горах до самой смерти, за что его прозвали пустынником.

Тимофей-весновей в народе считался праздником пожилых людей. С этого дня обычно теплело и начинались стариковские посиделки во дворах. Была такая поговорка: "Весновей веет и старые косточки греет". Старики выбирались на завалинки погреться в лучах весеннего солнышка. Считалось, что это поможет им дожить до лета.

Рубить деревья для заготовки дров после 6 марта считалось грехом. Фото © Radek Grzybowski / Unsplash

Запасы берёзовых и кленовых дров делали исключительно до Тимофея весеннего. После этого в лиственных деревьях начиналось сокодвижение, а рубить такое дерево считалось грехом. Ещё считалось, что в этот день просыпается после зимней спячки всяческая нечисть, поэтому люди жгли костры на возвышенных местах, чтобы её отпугнуть.

Приметы на 6 марта:

Если при первом громе ветер дует с севера, то весна будет холодной; с юга — тёплой; с востока — мягкой и без осадков.

Какая погода стоит в этот день, такой и вся весна выдастся.

Если весна наступила рано, то и осень не задержится.

Сны на Тимофея-весновея считались вещими.

Именины 6 марта отмечают:

Ян

Тимофей

Павел

Константин

Иван

Захар

Егор

Даниил

Григорий

Георгий

Александр

Ольга.

Авторы Андрей Соколов