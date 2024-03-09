Во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу по машинам из окна квартиры

Стражи правопорядка Приморского края устанавливают обстоятельства странного происшествия, случившегося накануне, 8 марта, во Владивостоке, в результате которого была повреждена иномарка. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, неизвестный расстрелял иномарку Toyota Corolla Fielder на улице Ладыгина.

По данным ведомства, стрельба по легковушке велась из окна соседнего дома. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с места происшествия. Судя по ним, машина пострадала незначительно, однако компетентным органам ещё предстоит установить ущерб, причинённый потерпевшему.

Стоит отметить, что никто не пострадал. Несмотря на это, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".