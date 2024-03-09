Во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу по машинам из окна квартиры
МВД: Во Владивостоке неизвестный расстрелял иномарку из окна квартиры
Повреждения на иномарке после стрельбы во Владивостоке. Обложка © t.me / Владивосток № 1
Стражи правопорядка Приморского края устанавливают обстоятельства странного происшествия, случившегося накануне, 8 марта, во Владивостоке, в результате которого была повреждена иномарка. Как передаёт региональный полицейский главк в телеграм-канале, неизвестный расстрелял иномарку Toyota Corolla Fielder на улице Ладыгина.
По данным ведомства, стрельба по легковушке велась из окна соседнего дома. Пользователи социальных сетей опубликовали фотографии с места происшествия. Судя по ним, машина пострадала незначительно, однако компетентным органам ещё предстоит установить ущерб, причинённый потерпевшему.
Стоит отметить, что никто не пострадал. Несмотря на это, правоохранители возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
Ранее Life.ru писал, что продавцы тюльпанов схлестнулись в жёсткой драке из-за выгодного места во Владивостоке в преддверии 8 Марта. Схватка завязалась из-за места на улице Борисенко рядом с рынком и чуть не вылилась в перестрелку.