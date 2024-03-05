"Крови не надо": Во Владивостоке назвали лучшее наказание для разрисовавшего памятник "Ромео"

"Если он общается со следователями на русском языке — это говорит о том, что он знает язык. Там прямо на стене этой батареи висит аншлаг, где написано: "Поспеловская батарея — объект культурного наследия, охраняется государством". Всё написано в деталях, подробно. Не прочитать может только слепой, тем более что происходило всё это днём. "Не знал" — как-то странно звучит. Аншлаг очень хорошо виден — он крупный, он яркий", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".