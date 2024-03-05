"Крови не надо": Во Владивостоке назвали лучшее наказание для разрисовавшего памятник "Ромео"
Во Владивостокской крепости заявили, что не хотят тюрьмы для влюблённого вандала
Пресс-секретарь Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Андрей Островский отметил, что на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, установлено крупное обозначение, указывающее на статус объекта культурного наследия. Поэтому гражданин Узбекистана, который оставил на стене любовное послание, должен понести наказание.
"Если он общается со следователями на русском языке — это говорит о том, что он знает язык. Там прямо на стене этой батареи висит аншлаг, где написано: "Поспеловская батарея — объект культурного наследия, охраняется государством". Всё написано в деталях, подробно. Не прочитать может только слепой, тем более что происходило всё это днём. "Не знал" — как-то странно звучит. Аншлаг очень хорошо виден — он крупный, он яркий", — объяснил он в беседе с "Газетой.ru".
Следователи на месте преступления у памятника во Владивостоке. Видео © T.me / СУ СКР по Приморскому краю
Пресс-секретарь надеется, что наказание, назначенное молодому человеку, послужит примером для других потенциальных "художников". Важно, чтобы все понимали, что музей — это объект культурного наследия федерального значения, отметил Островский.
Однако, по его мнению, в качестве приговора для вандала подойдут штраф или выполняемые на территории Владивостокской крепости общественные работы. Проведя некоторое время в её стенах, хулиган сможет почувствовать величие и значимость данного сооружения, добавил пресс-секретарь.
"Крови не надо, но пусть станет уроком для остальных", — заключил он.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении вандала, который краской нанёс надпись на исторический памятник — Поспеловскую батарею Владивостокской крепости. Сообщалось, что мужчина нарисовал на монументе слова Akosh + Sasha. По словам самого художника, он и не подозревал, что совершает преступление, так как думал, что рисует на обычной стене.
T.me / СУ СКР по Приморскому краю