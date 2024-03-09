Украинский военнопленный: В ВСУ надеялись на перемирие после прихода Сырского

Украинские военнослужащие ждали перемирия после прихода нового главкома Вооружённых сил страны Александра Сырского. Об этом рассказал пленный боец Александр Гуприн, который сложил оружие в начале текущего месяца.

По его словам, военные надеялись, что новому главкому, возможно, удастся договориться с Владимиром Зеленским. Кроме того, Гуприн напомнил, что Сырский родился и учился в России. При этом в РФ проживает семья главнокомандующего украинской армии.

"Может, там как бы что-то порешали, чтобы оно всё устаканилось, утихомирилось… Чтобы было всё спокойно", — заметил он в беседе с РИА "Новости".

Также украинский военнопленный добавил, что от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного не ждали попыток урегулировать вооружённый конфликт. Кроме того, на Зеленского подобных надежд тоже не возлагают, поскольку "он не хочет мирных переговоров".