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8 марта, 18:07

"Мы этот хлеб уничтожаем": Экс-офицер НАТО разнёс США за ликвидацию бомб, которые "так нужны ВСУ"

Капитан первого ранга ВМС США Табах возмутился уничтожением нужных ВСУ снарядов

Соединённые Штаты уничтожают склады с кассетными бомбами и прочими снарядами, хотя могли бы отдать их Киеву. Об этом заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке", — возмутился Табах в интервью украинскому ютуб-каналу "Да, это так".

Он подчеркнул, что не понимает логику уничтожения миллионов снарядов в условиях, когда на Украине все трубят об острой нехватке боеприпасов.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Зеленский заявил о преимуществе России в вооружении, а также призвал западных партнёров активизировать помощь украинской армии. Кроме того, глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров пожаловался на задержки в поставках западного оружия. Вместе с тем он намекнул и на возможность поставок самолётов ВСУ.

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Wikipedia / U.S. Army

Наталья Исакова
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