Соединённые Штаты уничтожают склады с кассетными бомбами и прочими снарядами, хотя могли бы отдать их Киеву. Об этом заявил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

"Четыре миллиона снарядов у нас. Говорят, голод на Украине со снарядами, то есть хлеба нет, а мы этот хлеб уничтожаем в Америке", — возмутился Табах в интервью украинскому ютуб-каналу "Да, это так".

Он подчеркнул, что не понимает логику уничтожения миллионов снарядов в условиях, когда на Украине все трубят об острой нехватке боеприпасов.