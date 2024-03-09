Вооружённые банды атаковали дворец президента Гаити и здание МВД

В столице Гаити Порт-о-Пренс продолжается разгул криминальных банд, обрушивший на островное государство волну насилия и беспредела. Как пишет ABC, преступники атаковали несколько правительственных зданий, в том числе президентский дворец.

Бои на улицах Гаити. Видео © X / R A W S G L O B A L

Есть жертвы, однако их точное число неизвестно. Также атакам подверглись здание Министерства внутренних дел и полицейское управление. По данным источника издания, удалось ликвидировать около десяти бандитов, однако это, как подчёркивается, не подтверждено.