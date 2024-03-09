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9 марта, 06:01

Вооружённые банды атаковали дворец президента Гаити и здание МВД

ABC: Банды Гаити атаковали президентский дворец в Порт-о-Пренс

В столице Гаити Порт-о-Пренс продолжается разгул криминальных банд, обрушивший на островное государство волну насилия и беспредела. Как пишет ABC, преступники атаковали несколько правительственных зданий, в том числе президентский дворец.

Бои на улицах Гаити. Видео © X / R A W S G L O B A L

Есть жертвы, однако их точное число неизвестно. Также атакам подверглись здание Министерства внутренних дел и полицейское управление. По данным источника издания, удалось ликвидировать около десяти бандитов, однако это, как подчёркивается, не подтверждено.

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Напомним, кризис в сфере безопасности на Гаити обострился неделей ранее, когда премьер-министр Ариэль Анри находился в Кении, где договорился об отправке на остров миротворцев для борьбы с бандами. В эти дни преступники захватили главную тюрьму республики, отпустили всех заключённых и вступили в бои с правоохранителями.

Обложка ©

ТАСС / AP / Odelyn Joseph

Матвей Константинов
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