Вооружённые банды атаковали дворец президента Гаити и здание МВД
ABC: Банды Гаити атаковали президентский дворец в Порт-о-Пренс
В столице Гаити Порт-о-Пренс продолжается разгул криминальных банд, обрушивший на островное государство волну насилия и беспредела. Как пишет ABC, преступники атаковали несколько правительственных зданий, в том числе президентский дворец.
Бои на улицах Гаити. Видео © X / R A W S G L O B A L
Есть жертвы, однако их точное число неизвестно. Также атакам подверглись здание Министерства внутренних дел и полицейское управление. По данным источника издания, удалось ликвидировать около десяти бандитов, однако это, как подчёркивается, не подтверждено.
Напомним, кризис в сфере безопасности на Гаити обострился неделей ранее, когда премьер-министр Ариэль Анри находился в Кении, где договорился об отправке на остров миротворцев для борьбы с бандами. В эти дни преступники захватили главную тюрьму республики, отпустили всех заключённых и вступили в бои с правоохранителями.
ТАСС / AP / Odelyn Joseph