На рынке недвижимости наблюдается ситуация кризисного 2008 года, выяснили аналитики

Жильё в мире по итогам III квартала 2023 года подешевело в реальном выражении на 2%, следует из данных Банка международных расчётов (МБР). К слову, подобное наблюдалось в 2008 году, когда мир захлестнул финансовый кризис, однако, считают экономисты, переживать не стоит.

Как пишет РИА "Новости", такая динамика наблюдается на протяжении пяти кварталов. Жилая недвижимость по всему миру начала впервые с 2011 года дешеветь в III квартале 2022 года, а в III квартале 2023 года лидером падения стала Европа. Так, в Люксембурге жильё подешевело на 17%, в Германии — на 15%, в Финляндии и Словакии — на 12%, а в Чехии — на 11%. В свою очередь, больше всего выросли цены в Турции — на 21%, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) — на 17%, Греции — на 9,4%, на Филиппинах — на 7%, а также в Мексике — на 5,5%.

По словам начальника аналитического управления Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максима Осадчего, вышеописанная статистка показывает в первую очередь кризис перепроизводства на китайском рынке жилья: застройщики сдали огромные объёмы недвижимости, однако они не продаются, а цены падают. В то же время говорить о глобальном кризисе, считает эксперт, пока преждевременно.

Мнение Осадчего поддержала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. По словам экономиста, с ситуацией 2008 года нынешняя статистика совместима по темпу изменения цен, однако это не значит, что всё идёт к мировому кризису. В тот раз он случился в большей мере из-за выпуска американскими банками ипотечных ценных бумаг, подкреплённых низкокачественными жилищными займами, тогда как сегодня такие составляют лишь малую часть.