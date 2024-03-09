Западным политикам следует инициировать диалог с Россией по вопросам безопасности, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По словам эксперта, им необходимо обращаться к послам РФ.

"Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните [послу РФ в США] Анатолию Антонову. Начните разговаривать с послом России. Каждой европейской нации: начните звонить российским послам", — сказал собеседник РИА "Новости".

По словам Риттера, учитывая нынешнюю ситуацию, у российского посольства в США должна стоять очередь из американских дипломатов, рвущихся обсудить с Антоновым вопросы ядерного разоружения. Причём РФ не раз показывала свою готовность к диалогу на данную тему, и Штатам стоит пересмотреть свою политику.

Риттер отметил, что такой разговор необходим для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на всём континенте. В этих целях, считает эксперт, важно принять непростое решение — принять неизбежность победы России на Украине, что, уверен он, не станет поражением для Запада.

"Это победа России над украинским ультранационализмом", — заключил Риттер.