"Позвоните Антонову": Американские дипломаты должны сами рваться помириться с Россией, считает Риттер
Экс-разведчик США Риттер посоветовал западным политикам чаще звонить послам РФ
Западным политикам следует инициировать диалог с Россией по вопросам безопасности, считает отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По словам эксперта, им необходимо обращаться к послам РФ.
"Вот профессиональный совет людям, ответственным за политику: позвоните [послу РФ в США] Анатолию Антонову. Начните разговаривать с послом России. Каждой европейской нации: начните звонить российским послам", — сказал собеседник РИА "Новости".
По словам Риттера, учитывая нынешнюю ситуацию, у российского посольства в США должна стоять очередь из американских дипломатов, рвущихся обсудить с Антоновым вопросы ядерного разоружения. Причём РФ не раз показывала свою готовность к диалогу на данную тему, и Штатам стоит пересмотреть свою политику.
Риттер отметил, что такой разговор необходим для продолжения диалога по вопросам европейской безопасности и мира на всём континенте. В этих целях, считает эксперт, важно принять непростое решение — принять неизбежность победы России на Украине, что, уверен он, не станет поражением для Запада.
"Это победа России над украинским ультранационализмом", — заключил Риттер.
Ранее Скотт Риттер раскрыл причину неспособности ВСУ остановить ВС России. По словам бывшего разведчика, всё из-за коллапса в украинской армии, которая совершает все манёвры в состоянии, близком к панике.
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