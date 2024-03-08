В США объяснили, почему ВСУ не смогут остановить Российскую Армию

Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии коллапса и не смогут остановить Россию даже с использованием западной техники. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя уничтожение в зоне СВО американских танков Abrams.

"Украинская армия сейчас находится в состоянии разрушения, упадка, коллапса, и поэтому мы не увидим, что какие-либо вооружения использовались не на пределе своих возможностей. Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах", — приводит РИА "Новости" слова Риттера.