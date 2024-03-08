В США объяснили, почему ВСУ не смогут остановить Российскую Армию
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не смогут остановить РФ из-за состояния коллапса
Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии коллапса и не смогут остановить Россию даже с использованием западной техники. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя уничтожение в зоне СВО американских танков Abrams.
"Украинская армия сейчас находится в состоянии разрушения, упадка, коллапса, и поэтому мы не увидим, что какие-либо вооружения использовались не на пределе своих возможностей. Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах", — приводит РИА "Новости" слова Риттера.
Экс-разведчик добавил, что ВСУ неправильно используют танки Abrams в зоне СВО. По его словам, всё дело в том, что этой техникой управляют украинские военные, которые недостаточно хорошо обучены. Вместе тем, уточнил Риттер, Abrams не могут стать волшебной палочкой для ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что бойцы ВС России задействовали против Abrams различные типы вооружения. Первые две бронемашины стали "жертвами" FPV-дронов, ещё один танк поразил расчёт ПТРК, а четвёртый одним выстрелом "обнулил" экипаж Т-72Б3. Военный эксперт объяснил, что американские танки M1 Abrams не оправдали завышенных ожиданий, так как стали лёгкой мишенью для российских солдат на поле боя.
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