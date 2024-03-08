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8 марта, 10:25

В США объяснили, почему ВСУ не смогут остановить Российскую Армию

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не смогут остановить РФ из-за состояния коллапса

Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии коллапса и не смогут остановить Россию даже с использованием западной техники. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, комментируя уничтожение в зоне СВО американских танков Abrams.

"Украинская армия сейчас находится в состоянии разрушения, упадка, коллапса, и поэтому мы не увидим, что какие-либо вооружения использовались не на пределе своих возможностей. Каждое оружие, которое используется украинцами прямо сейчас, используется ими в состоянии, близком к панике, при далеко не идеальных обстоятельствах", — приводит РИА "Новости" слова Риттера.

Экс-разведчик добавил, что ВСУ неправильно используют танки Abrams в зоне СВО. По его словам, всё дело в том, что этой техникой управляют украинские военные, которые недостаточно хорошо обучены. Вместе тем, уточнил Риттер, Abrams не могут стать волшебной палочкой для ВСУ.

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Ранее Life.ru писал, что бойцы ВС России задействовали против Abrams различные типы вооружения. Первые две бронемашины стали "жертвами" FPV-дронов, ещё один танк поразил расчёт ПТРК, а четвёртый одним выстрелом "обнулил" экипаж Т-72Б3. Военный эксперт объяснил, что американские танки M1 Abrams не оправдали завышенных ожиданий, так как стали лёгкой мишенью для российских солдат на поле боя.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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