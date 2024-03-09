В Кировской области силовики накрыли крупную нарколабораторию, где нашли килограммы мефедрона

В Кировской области накрыли крупную лабораторию по производству наркотиков. По данным SHOT, нелегальный бизнес по производству и дальнейшему сбыту мефедрона принадлежал 55-летнему Павлу Б., ему помогали несколько подельников. Всё оборудование и "материалы" житель посёлка Октябрьский хранил прямо у себя дома и в хозпостройках.

Павел Б., соорудивший нарколабораторию в Кировской области. Фото © SHOT

Перед задержанием мужчина уже несколько месяцев находился в разработке у сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков, поэтому силовики ждали лишь разрешения на обыск. Когда полицейские явились к мужчине, они нашли на его участке реактор, оборудованное для производства наркотических средств помещение, 58 канистр с 900 литрами неизвестной жидкости и 25 килограммов порошкообразного вещества, в котором, по данным экспертизы, содержалось около пяти килограммов мефедрона.

Злоумышленника арестовали, возбуждено уголовное дело по факту производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Личности его подельников сейчас устанавливаются.