США необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, считает американский миллиардер Дэвид Сакс. По мнению предпринимателя, это заложит основу для наступления мира и предотвратит новую мировую войну.

Как пишет Unherd, бизнесмен также назвал провальной американскую стратегию на Украине. Так, затягивание боевых действий лишь разрушило Незалежную, а антироссийские санкции навредили только Европе, указывает Сакс.