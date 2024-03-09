В США призвали к срочной разрядке в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну
Миллиардер Сакс: Восстановление отношений с РФ предотвратит мировую войну
США необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, считает американский миллиардер Дэвид Сакс. По мнению предпринимателя, это заложит основу для наступления мира и предотвратит новую мировую войну.
Как пишет Unherd, бизнесмен также назвал провальной американскую стратегию на Украине. Так, затягивание боевых действий лишь разрушило Незалежную, а антироссийские санкции навредили только Европе, указывает Сакс.
Ранее бывший американский разведчик призвал западных дипломатов инициировать диалог с Россией по вопросам безопасности. По словам Скотта Риттера, за этим им следует обращаться к послам РФ.
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