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9 марта, 07:16

В США призвали к срочной разрядке в отношениях с Россией, чтобы предотвратить мировую войну

Миллиардер Сакс: Восстановление отношений с РФ предотвратит мировую войну

США необходимо запустить разрядку в отношениях с Россией, считает американский миллиардер Дэвид Сакс. По мнению предпринимателя, это заложит основу для наступления мира и предотвратит новую мировую войну.

Как пишет Unherd, бизнесмен также назвал провальной американскую стратегию на Украине. Так, затягивание боевых действий лишь разрушило Незалежную, а антироссийские санкции навредили только Европе, указывает Сакс.

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Ранее бывший американский разведчик призвал западных дипломатов инициировать диалог с Россией по вопросам безопасности. По словам Скотта Риттера, за этим им следует обращаться к послам РФ.

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Unsplash / Ian Hutchinson

Матвей Константинов
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