"Над нами работали": Британские психологи внушают украинским солдатам русофобию, признался пленный

Западные инструкторы внушают украинским военнослужащим русофобию, заявил пленный боец 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок. По словам солдата, проходившего курс молодого бойца в Великобритании, над его подразделением "активно работали".

"Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", — цитирует его РИА "Новости".

Говоря о других деталях обучения "по стандартам НАТО", Бучок признался, что в Британии им выдали негодную экипировку. Так, бронеплиты можно было проткнуть ножом, а каски оказались учебными. Бойцам пришлось всё покупать за свои деньги.

Несмотря на обучение в Европе, моральный дух в бригаде пленного всё равно находился на низком уровне, а командиры заставляли бойцов в зоне военных действий заниматься мародёрством, в частности воровать мебель местных жителей, чтобы пустить её на дрова.