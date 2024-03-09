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9 марта, 07:27

"Над нами работали": Британские психологи внушают украинским солдатам русофобию, признался пленный

Военнопленный Бучок: Британские психологи внушали украинцам ненависть к России

Западные инструкторы внушают украинским военнослужащим русофобию, заявил пленный боец 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок. По словам солдата, проходившего курс молодого бойца в Великобритании, над его подразделением "активно работали".

"Учили пользоваться оружием, медицина. Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен", — цитирует его РИА "Новости".

Говоря о других деталях обучения "по стандартам НАТО", Бучок признался, что в Британии им выдали негодную экипировку. Так, бронеплиты можно было проткнуть ножом, а каски оказались учебными. Бойцам пришлось всё покупать за свои деньги.

Несмотря на обучение в Европе, моральный дух в бригаде пленного всё равно находился на низком уровне, а командиры заставляли бойцов в зоне военных действий заниматься мародёрством, в частности воровать мебель местных жителей, чтобы пустить её на дрова.

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Ранее другой украинский военнопленный признался в усталости его товарищей от вооружённого конфликта. По словам солдата, в ВСУ надеялись, что новый главком Александр Сырский поспособствует заключению перемирия между РФ и Незалежной.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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