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9 марта, 07:46

Готовившие нападение на синагогу в Москве члены ИГИЛ* оказались гражданами Казахстана

В Казахстане проверяют данные о ликвидации граждан страны, готовивших теракт в РФ

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверяет информацию о ликвидации в России граждан среднеазиатской республики — членов ИГИЛ*, готовивших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. КНБ тесно работает с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

"Казaхстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтвeрждаются. По указанному факту КНБ вeдётся досудебное расследованиe", — говорится в сообщении.

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Напомним, ФСБ ликвидировала в Калужской области ячейку ИГИЛ*, собиравшуюся напасть на синагогу в Москве. Террористы попали в поле зрения силовиков на стадии первоначального сбора информации. Дома у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывчатки.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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ЦОС ФСБ России

Матвей Константинов
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