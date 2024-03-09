Готовившие нападение на синагогу в Москве члены ИГИЛ* оказались гражданами Казахстана

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана проверяет информацию о ликвидации в России граждан среднеазиатской республики — членов ИГИЛ*, готовивших нападение на синагогу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. КНБ тесно работает с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

"Казaхстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтвeрждаются. По указанному факту КНБ вeдётся досудебное расследованиe", — говорится в сообщении.

Напомним, ФСБ ликвидировала в Калужской области ячейку ИГИЛ*, собиравшуюся напасть на синагогу в Москве. Террористы попали в поле зрения силовиков на стадии первоначального сбора информации. Дома у них нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления взрывчатки.