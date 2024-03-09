Боец ММА Биберт Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире ACA

Боец смешанных единоборств Биберт Туменов попал в реанимацию накануне поединка на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом журналистам рассказал президент лиги Алексей Яценко.

"Туменов находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ему ночью сделали операцию. Сегодня будет в реанимации, угрозы жизни уже нет, если состояние будет стабильно, то переведут в палату интенсивной терапии", — сказал он.

Причины срочной госпитализации не раскрываются. По словам Яценко, на данный момент важно понять, что происходит со здоровьем спортсмена. Туменов должен был провести бой с Курбаном Тайгибовым в Москве.