Получивший российский паспорт боец MMA Монсон устыдился своего американского прошлого

Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств Джефф Монсон признался, что отказ от американского гражданства был для него трудным, но вынужденным решением. Сейчас он стыдится того, что был частью США.

"Я вынужден был это сделать, потому что Америка продолжает нападать на страну, где я живу, где живёт моя семья, — Россию. И они вредят мне, людям, которых я люблю, стране, которую я люблю", — рассказал Монсон в беседе с "Москвой 24".



По словам спортсмена, он не мог, подойдя утром к зеркалу, посмотреть на себя и подумать, что, несмотря на своё несогласие с политикой США, он всё равно гражданин своей страны. Он отметил, что испытывал стыд за своё американское гражданство. Монсон вспомнил о попытках с этим бороться в 2009 году, которые закончились для него штрафом более чем в 20 тысяч долларов и арестом на три месяца. Тогда он нанёс граффити "Нет войне" и "Нет нищете" на колонны Капитолия в Вашингтоне.

"Я пытался поменять Америку, два раза я пытался поменять политический вектор, я пытался сделать это мирно, без насилия. За это меня посадили в тюрьму. Поэтому я не хотел быть частью страны, которая поддерживает такое поведение", — вспоминает Джефф Монсон.

Боец добавил, что он начал ощущать себя русским ещё до момента получения гражданства и паспорта, но ему хотелось, чтобы всё случилось официально, поскольку, по его словам, он любит Россию, где и проживает со своей семьёй. В РФ ему стало гораздо легче жить и путешествовать, а быть гражданином страны намного удобнее, чем быть в ней иностранцем.

"Мне не нравилось, когда меня называли иностранцем. Я русский, я живу в России, люблю её, поддерживаю. Я — русский. И, пока я не получил паспорт и гражданство, формально я был иностранцем, так что, повторюсь, это было большим облегчением", — объяснил спортсмен.