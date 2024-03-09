Безумный суперкар Кена Блока эффектно покорил ледовую трассу на фестивале в США
Безумный суперкар Hoonipigasus, разработанный американским автогонщиком Кеном Блоком, вновь порадовал поклонников своей мощностью. На днях автомобиль эффектно промчался по ледовой трассе фестиваля F.A.T. Ice Race в городе Аспен (США) и не оставил никого равнодушным.
Безумный суперкар Кена Блока эффектно промчался по ледовой трассе на фестивале в США. Видео © YouTube / Hoonigan
Hoonipigasus, созданный на основе Porsche 911, был разработан командой Hoonigan Racing Division совместно с инженерами BBi Autosport. Хотя дрифт-кар начал свою жизнь как классический Porsche 911, он имеет мало схожего со своей прежней "начинкой". Практически каждая деталь кузова является новой, что значительно увеличивает колею автомобиля и радикально улучшает его аэродинамику. Среди наиболее очевидных элементов — массивный передний сплиттер и большое заднее антикрыло. Шестицилиндровый двигатель Hoonipigasus, объём которого составляет 4,0 литра, имеет мощность 1400 лошадиных сил.
Кен Блок — сооснователь компании – производителя обуви для скейтборда DC Shoes. Начал участвовать в раллийных гонках в 2005 году. Широкую известность американец получил благодаря своей серии видеороликов "Джимхана" на YouTube. Это вид автоспорта, цель которого — пройти трассу с препятствиями за минимальное время с максимальной скоростью. Напомним, в январе 2023 года Блок трагически погиб в аварии на снегоходе. Гонщику было всего 55 лет.
Кадр из видео YouTube / Hoonigan