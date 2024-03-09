В Европе забили тревогу из-за всплеска венерических заболеваний

В Европе выросло количество случаев заболеваний, которые передаются половым путём. Об этом сообщает пресс-служба Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"Результаты показывают тревожный всплеск случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза", — указано в отчёте о распространении заболеваний на территории Европы.

Уточняется, что в 2022 году значительно выросло число подтверждённых случаев венерических болезней по сравнению с 2021 годом. В частности, наблюдается рост заболеваемости сифилисом — на 34%, хламидиозом — на 16% и гонореей — почти на 50%. Вместе с тем в ECDC добавили, что люди стали намного чаще болеть венерической лимфогранулемой и врождённым сифилисом.

Подобные "тренды" указывают на необходимость срочных действий для предотвращения распространения ЗППП на территории ЕС и снижения их влияния на общественное здравоохранение, пояснили в центре.