Не надо зубрить: Студентам назвали лучший метод для подготовки к экзаменам

Стресс при подготовке к любым экзаменам — это нормально, даже для тех, кто к ним готовился, так как это всегда ответственный этап в жизни каждого учащегося. Важно научиться эффективно готовиться к ним, не допуская излишних переживаний. Какие стратегии помогут достичь этого, рассказала эксперт Светлана Дымова.

"Определите, какой план вам больше подходит — активный или пассивный. Пассивный метод подразумевает переписывание конспекта и заучивание конкретного объёма информации. Активный метод используется для запоминания ключевых мыслей. Например, вместо того чтобы просто "зубрить" всё подряд, выделите из каждой страницы учебника или конспекта главную мысль, запишите и подберите для неё конкретный пример", — добавила проректор Института бизнеса и дизайна B&D в беседе с "Газетой.ru".

По словам Дымовой, благодаря этому получится значительно сократить объём материала, лучше понять его и запомнить. Также специалист рекомендует равномерно распределить учебную нагрузку. Если студент понимает, что времени не хватает, нужно сфокусироваться на ключевых темах. Кроме того, можно проговорить материал вслух себе или другу, а когда темы даются сложно — пересказать прочитанное своими словами.

Эксперт посоветовала не забывать и о здоровом образе жизни. Физические упражнения и правильное питание улучшат работу мозга и организма в целом, а медитация, йога и дыхательные упражнения помогут справиться со стрессом в экзаменационный период, резюмировала специалист.