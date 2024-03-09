Должна соответствовать пасти питомца: Кинолог рассказал россиянам, как правильно выбрать игрушки для собак

Игрушки для собак должны быть изготовлены из натуральных материалов, к примеру из хлопка или дерева, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Безопасными для животных также являются игрушки из латекса, силикона и высококачественной резины. Такие товары, по словам специалиста, лучше приобретать в специализированных магазинах.

"Любая игрушка должна соответствовать пасти собаки: маленький мячик питомец может легко проглотить во время игры, а если у такого мяча нет специальной верёвки, есть риск удушья при случайном проскальзывании мяча в глотку", — отметил Голубев в беседе с РИАМО.

Вместе с тем кинолог призвал не давать четвероногим друзьям игрушки из вспененного поливинилхлорида. Дело в том, что в них содержатся вещества, которые при проглатывании повышают риск заболеваний почек, печени и репродуктивной системы животного.