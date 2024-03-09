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9 марта, 10:36

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных, танк и ЗРК "Стрела"

Минобороны РФ: ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 300 военных

ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли свыше 300 военных, а также танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Также российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в субботу, 9 марта.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й и 92-й штурмовых бригад Вооружённых сил Украины", — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны уточнили, что это произошло у Белогоровки в ЛНР, Георгиевки, Клещеевки, Красного, Курдюмовки и Новомихайловки в ДНР. Причём в районе последнего населённого пункта ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 31-й механизированной бригады ВСУ.

В зоне СВО уничтожен украинский ЗРК С-300
В зоне СВО уничтожен украинский ЗРК С-300

Кроме того, ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны, на этом участке российские военные поразили две бригады ВСУ.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Никита Осипов
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