Режиму Зеленского может уже скоро прийти конец, признали в США

Правительство Владимира Зеленского сменят, если оно не согласится на переговоры с Россией. Об этом заявил экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен. По словам эксперта, ключевая цель РФ в спецоперации — вытеснить НАТО из Незалежной.

"Помимо прочего, ключевая цель России — вытеснить НАТО с Украины. Этого нельзя добиться, просто отступив и остановив свою армию. Это означает, что либо нынешнее украинское правительство пойдёт на переговоры с Россией, либо оно будет каким-то образом заменено", — пишет он в статье для Weapons and Strategy.

Причём убрать Зеленского могут как ВС РФ, которые начнут наступление на Киев, так и сами украинцы в результате переворота. К слову, во втором случае Запад не сможет ввести войска на Украину, указывает Брайен.