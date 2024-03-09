Системы ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в ДНР

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. Самолёт уничтожили в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", — добавили в ведомстве.

Также зенитчики уничтожили 197 беспилотников, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. А всего с начала спецоперации, указали в Минобороны, ВСУ потеряли 577 самолётов, 267 вертолётов, 14 855 дронов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8332 орудия полевой артиллерии и миномёта, 19 549 единиц специальной военной автомобильной техники.