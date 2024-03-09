Регион

Уведомления отключены

9 марта, 11:34

Системы ПВО РФ сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Силы ПВО РФ за сутки перехватили 197 беспилотников и сбили МиГ-29

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ. Самолёт уничтожили в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР).

"В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции", — добавили в ведомстве.

Также зенитчики уничтожили 197 беспилотников, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. А всего с начала спецоперации, указали в Минобороны, ВСУ потеряли 577 самолётов, 267 вертолётов, 14 855 дронов, 484 зенитных ракетных комплекса, 15 409 танков и других боевых бронированных машин, 1235 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8332 орудия полевой артиллерии и миномёта, 19 549 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ улучшили тактическое положение на Южно-Донецком направлении

Ранее Минобороны отчиталось об успехах ВС РФ на Авдеевском направлении. Так, противник потерял до 450 военнослужащих, а также, в частности, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Обложка ©

Wikipedia

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров