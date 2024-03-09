Президент Египта назвал шокирующую сумму, необходимую для восстановления сектора Газа
Президент Египта Ас-Сиси: На восстановление Газы потребуется более $90 млрд
На восстановление разрушенного израильскими военными сектора Газа потребуется более 90 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси.
"Сектор Газа в настоящее время является свидетелем большой трагедии, погибли тысячи людей, а на восстановление палестинского анклава потребуется более 90 миллиардов долларов", — сказал глава государства.
Ранее Life.ru писал, что Израиль планирует начать операцию в Рафахе, если боевики ХАМАС не освободят заложников до начала Рамадана, выпадающего в этом году на период с 11 марта по 9 апреля. Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля. ЦАХАЛ начала наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.
TACC / EPA