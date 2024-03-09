"Это не забывается": Экс-депутат Рады объяснил, почему главе МИД Украины Кулебе грозит увольнение

Возможная отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы может произойти из-за злоупотребления при назначении людей на посты в министерстве, а также из-за возмущения Запада наглостью украинских дипломатов. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

"Зеленского Кулеба абсолютно устраивает. Он в фарватере Зеленского, не составляет ему никакой конкуренции как кандидату в президенты. И понятно, что есть там мелкие шалости в дипломатии. Были данные, что Кулеба приторговывал должностями", — подчеркнул экс-депутат в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, Кулеба в политическом смысле является дипломатической тенью Владимира Зеленского. В частности, Олейник отметил агрессивность главы МИД страны и напомнил инцидент с Андреем Мельником, который, будучи послом Украины в ФРГ, обозвал канцлера Германии Олафа Шольца "ливерной колбасой". Как отметил экс-депутат, это не забывается. Не исключено и то, что Зеленский хочет переформатировать внешнеполитическое ведомство, чтобы получить поддержку от западных партнёров Киева на будущих выборах, уточнил бывший депутат.

Олейник подчеркнул, что Украина в настоящее время находится под таким внешним контролем, что возможную новую кандидатуру министра иностранных дел Киеву придётся согласовывать с Западом.