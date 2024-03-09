ВСУ за два года не нашли применения более совершенным аналогам немецких танков Leopard

Словенским танкам M-55S, поставленным Украине в 2022 году, так и не нашли применения на поле боя. Об этом пишет Forbes.

"Украинская армия продолжает назначать и переназначать M-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус", — пишет издание.

К слову, M-55S в чём-то превосходят известные немецкие танки Leopard 1A5, также переданные ВСУ. В частности, они имеют лучшую броню. На данный момент Киев обладает почти 30 такими машинами, указывается в публикации.