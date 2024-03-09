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9 марта, 12:58

ВСУ за два года не нашли применения более совершенным аналогам немецких танков Leopard

Forbes: ВСУ не нашли применение словенским танкам M-55S, превосходящим Leopard

Обложка © bmpd.livejournal

Обложка © bmpd.livejournal

Словенским танкам M-55S, поставленным Украине в 2022 году, так и не нашли применения на поле боя. Об этом пишет Forbes.

"Украинская армия продолжает назначать и переназначать M-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус", — пишет издание.

К слову, M-55S в чём-то превосходят известные немецкие танки Leopard 1A5, также переданные ВСУ. В частности, они имеют лучшую броню. На данный момент Киев обладает почти 30 такими машинами, указывается в публикации.

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Ранее стала известна причина неспособности ВСУ остановить продвижение Российской армии. По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, всё потому, что украинская армия находится в состоянии коллапса.

Матвей Константинов
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