В США назвали условие для завершения конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: США должны перестать поддерживать Киев для наступления мира
США должны перестать поддерживать Украину для прекращения конфликта и достижения мира, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Соответствующее заявление эксперт сделал в социальной сети X.
По его словам, также для завершения боевых действий Вашингтон должен сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать конфликт и уведомить об этом союзников. Последующие переговоры, отметил полковник, положат конец страданиям на Украине.
Ранее бывший разведчик ВС США призвал американских дипломатов становиться в очередь к послу России Анатолию Антонову. По словам Скотта Риттера, Западу следует инициировать диалог с РФ по вопросам безопасности.
ТАСС / Александр Река