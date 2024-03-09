В США назвали условие для завершения конфликта на Украине

США должны перестать поддерживать Украину для прекращения конфликта и достижения мира, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Соответствующее заявление эксперт сделал в социальной сети X.

По его словам, также для завершения боевых действий Вашингтон должен сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать конфликт и уведомить об этом союзников. Последующие переговоры, отметил полковник, положат конец страданиям на Украине.