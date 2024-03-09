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9 марта, 13:18

В США назвали условие для завершения конфликта на Украине

Полковник Макгрегор: США должны перестать поддерживать Киев для наступления мира

США должны перестать поддерживать Украину для прекращения конфликта и достижения мира, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Соответствующее заявление эксперт сделал в социальной сети X.

По его словам, также для завершения боевых действий Вашингтон должен сообщить Москве о желании как можно быстрее урегулировать конфликт и уведомить об этом союзников. Последующие переговоры, отметил полковник, положат конец страданиям на Украине.

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Ранее бывший разведчик ВС США призвал американских дипломатов становиться в очередь к послу России Анатолию Антонову. По словам Скотта Риттера, Западу следует инициировать диалог с РФ по вопросам безопасности.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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