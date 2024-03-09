"Серьёзные просчёты": Генерал ВСУ, комментируя потерю Авдеевки, разнёс украинскую разведку
Генерал ВСУ Кривонос: Разведка Украины не справляется с поставленными задачами
Разведка Украины не в состоянии выполнить должным образом поставленные перед ней задачи. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя потерю Авдеевки.
"Это всё недоработка разведки. <…> Мы допустили серьёзные просчёты в правильном анализе возможностей врага, просчёты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами", — возмутился он в эфире ютуб-канала "Прямой".
Кроме того, много вопросов вызывают фортификационные сооружения ВСУ. Украинское командование, по словам Кривоноса, не уделяет достаточного внимания состоянию укреплений, несмотря на предупреждения со стороны западных военных экспертов.
Ранее Кривонос отмечал, что российские укрепления в разы превосходят украинские оборонительные сооружения в зоне спецоперации. Он пояснял, что разница заметна даже на снимках со спутников в Google Maps.
Telegram / V_Zelenskiy_official