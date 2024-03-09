"Серьёзные просчёты": Генерал ВСУ, комментируя потерю Авдеевки, разнёс украинскую разведку

Разведка Украины не в состоянии выполнить должным образом поставленные перед ней задачи. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, комментируя потерю Авдеевки.

"Это всё недоработка разведки. <…> Мы допустили серьёзные просчёты в правильном анализе возможностей врага, просчёты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами", — возмутился он в эфире ютуб-канала "Прямой".

Кроме того, много вопросов вызывают фортификационные сооружения ВСУ. Украинское командование, по словам Кривоноса, не уделяет достаточного внимания состоянию укреплений, несмотря на предупреждения со стороны западных военных экспертов.