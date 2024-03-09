Режиссёр Кончаловский считает российскую киноиндустрию сильнее европейской

Российская киноиндустрия стала лучше, чем многие европейские, заявил режиссёр Егор Кончаловский. По его мнению, с распада СССР и обрушившихся на страну "девяностых" эта сфера проделала большой путь.

"Я считаю, что был великий кинематограф — советское кино. Да, потом были очень страшные, тяжёлые времена, примерно десять лет. <...> Мне кажется, что где-то с 2000-х годов наш кинематограф растёт. Мало того, я под кинематографом подразумеваю не только кинофильмы, которые делаются для большого кинопроката, я имею в виду и сериальную индустрию, и несколько иную, чем для телевизионных каналов, индустрию сериалов для платформ", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Как пишет kp.ru, режиссёр указал, что это выражается в высокой востребованности артистов. Кроме того, по словам Кончаловского, отличное качество наблюдается в "лёгком жанре" — массовом продукте, причём всё это сегодня активно поддерживает государство. Говоря о "вторичности" популярных ныне переосмыслений советской классики, режиссёр отметил, что это является импортозамещением отечественного кино и сегодня у нас "появилось пространство, в котором мы можем сейчас делать больше и больше фильмов", ранее занятое голливудскими блокбастерами.

По мнению Кончаловского, чем больше в сегодняшней России выпускается кинокартин, тем больше среди них появляется серьёзных больших фильмов и даже шедевров. Он отметил, что кино и его темы — проявление самосознания российского общества, которое сегодня с удивительной скоростью здоровеет.

"Поэтому я очень позитивно смотрю вообще на всё. В частности, на перспективы нашего кино, включая в него и сериалы, и телевизионные фильмы", — добавил режиссёр.