"Лучше не ходить на выборы": Экс-депутат Рады дал совет Байдену на случай поражения Украины

Американскому лидеру Джо Байдену не стоит принимать участие в предстоящих президентских выборах, если Украина до этого момента потерпит поражение. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, Соединённые Штаты лоббируют через Владимира Зеленского собственные интересы, поэтому пытаются удержать власть на Украине. Однако, добавил экс-парламентарий, поражение Киева в вооружённом противостоянии и крах нынешней власти в Незалежной будут означать провал демократов на выборах в США.

"Они поставили задачу любым путём удержать ситуацию до выборов президента США. Потому что, если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом", — приводит РИА "Новости" слова Олейника.