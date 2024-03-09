США заплатят трём странам $7,1 млрд за размещение там своих военных баз и ракет

Конгресс США одобрил финансирование трёх тихоокеанских островных государств на 7,1 миллиарда долларов в обмен на присутствие американского военного контингента на их территории. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на соответствующий законопроект.

"Соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым Островам и Микронезии", — пишет издание.

Территориальные воды вышеуказанных островных государств охватывают в общей сложности около четырёх тысяч километров, что даёт Штатам критически важный доступ к тихоокеанскому региону. В этих странах, по данным газеты, американской стороне будет разрешено размещать не только военные базы и военнослужащих, но и ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет.