Владельцы Lada Granta могут столкнуться с проблемой

В России наблюдается дефицит фар для отечественного автомобиля Lada Granta. На это обратил внимание портал "74.ru", который нашёл застрявшую на сервисе машину из-за отсутствия фары.

Как узнал портал, в ноябре 2023 года владелец нового автомобиля Lada Granta попал в ДТП в Челябинске. Авария была сравнительно лёгкая, автомобиль был застрахован, но всё ещё находится у дилера на ремонте. Причину задержки объясняют отсутствием фары, сроки поставки которой постоянно откладываются.

"Мне всё время говорят, что фара на подходе, но дело никак не двигается с мёртвой точки", — рассказывает владелец автомобиля Анатолий.

Поначалу, как отмечает источник, произошла накладка с доставкой детали до Челябинска, но потом выяснилось, что она глобальная: владельцу "Гранты" предложили поискать фару самостоятельно, но найти её в России не удалось в принципе.

Портал попытался разобраться в ситуации и выяснил, что заказать фару можно только окольным путём — через Казахстан. Дилеры АвтоВАЗа ждут появления таких фар ориентировочно в апреле.