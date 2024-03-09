"Шляпа, а не магазин": Популярный онлайн-сервис доставки цветов обломал россиян с подарками на 8 Марта

Россияне массово жалуются на интернет-магазин цветов "Флорист.ру" из-за испорченного 8 Марта. Как узнал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, некоторым покупателям так и не доставили заказы и не вернули деньги, другие же до сих пор пребывают в шоке от конских цен на букеты.

По данным телеграм-канала, букеты не доставили даже тем, кто заказывал их заранее. Тем же немногим, кому посчастливилось всё-таки дождаться доставки, принесли цветочки далеко не первой свежести. К примеру, букет за 12 тысяч одной клиентке приехал уже завядшим. Немалая часть жалоб связана с тем, что заказы пользователей были отменены, а средства за них ещё не вернули. "Флорист.ру", в свою очередь, обещает сделать это в течение 40 дней. При этом некоторых покупателей магазин вообще поставил перед фактом, объявив 8 марта о том, что цветы внезапно закончились.

"Шляпа, а не магазин, заказал цветы и мишку, по итогу сначала позвонили, сказали, что медведя нет в наличии, деньги за него возвращать будут в течение максимум 40 дней. Техподдержка не отвечает, магазин закрыт, первый раз такое вижу. <...> А ещё в придачу цветы вообще не привезли", — пожаловался один из клиентов сервиса.







