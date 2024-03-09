"Полное безумие": В США призвали срочно наладить отношения с Россией
Офицер Дэвис: США необходимо наладить мирные отношения с Россией
США должны стремиться к нормализации отношений с Россией, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. По словам эксперта, это поможет избежать глобального конфликта.
"Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный", — отметил он на ютуб-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Офицер уточнил, что толкать США против собственных интересов — это "полное безумие". По его мнению, дальнейшая поддержка Украины бессмысленна и неясно, почему это до сих пор заботит Вашингтон.
Ранее к тому же призвал американский миллиардер Дэвид Сакс. Он также назвал провальной американскую стратегию на Украине. По словам бизнесмена, затягивание боевых действий разрушило Незалежную, а санкции вредят Европе.
Unsplash / Caleb Perez