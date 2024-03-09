США должны стремиться к нормализации отношений с Россией, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. По словам эксперта, это поможет избежать глобального конфликта.

"Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный", — отметил он на ютуб-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Офицер уточнил, что толкать США против собственных интересов — это "полное безумие". По его мнению, дальнейшая поддержка Украины бессмысленна и неясно, почему это до сих пор заботит Вашингтон.