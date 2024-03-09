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9 марта, 15:41

Российский велогонщик Власов выиграл седьмой этап многодневки во Франции

Александр Власов. Обложка © TACC / Zuma

Александр Власов. Обложка © TACC / Zuma

Россиянин Александр Власов, выступающий за немецкую команду Bora–Hansgrohe, выиграл седьмой этап многодневной велогонки Париж – Ницца и Ницца – Мадоне д’Ютель. Спортсмены преодолели дистанцию 104 километра.

Власов финишировал за два часа 44 минуты три секунды. Второе место занял бельгиец Ремко Эвенепул из Soudal Quick-Step, третье — Примож Роглич из Словении (тоже из команды Bora-Hansgrohe), оба отстали от россиянина на восемь секунд.

В общей классификации велогонки Власов поднялся на пять мест и теперь замыкает десятку лучших. Лидирует американец Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) с общим временем 25 часов 28 секунд, следом идёт его соотечественник Маттео Йоргенсон (Team Visma), а на третьей позиции — Маттиас Скельмосе из Дании (Lidl-Trek). Власов отстаёт от лидера на две минуты пять секунд. Многодневка Париж – Ницца завершится завтра, 10 марта, спортсменам предстоит преодолеть дистанцию 109,3 километра.

Ранее Life.ru сообщал, что британский велогонщик Крис Хой признался поклонникам, что у него рак. По словам 47-летнего шестикратного олимпийского чемпиона, он до последнего пытался скрыть эту информацию от общественности, но сейчас вынужден раскрыть карты.

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Наталья Исакова
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