В Брянской области разгорелся скандал из-за "голой вечеринки" в ресторане на 8 Марта

Жители Брянской области возмущены откровенным стриптиз-шоу в местном ресторане на 8 Марта. Во время одного из номеров танцовщица решила переплюнуть "почти голую" вечеринку Насти Ивлеевой и разделась полностью. Видео с неблагочестивой вечеринки опубликовал телеграм-канал SHOT.

Кадры с "голой вечеринки" в Унече. Видео © Telegram / SHOT

Обнажённое шоу устроили в ресторане "Бакинский бульвар" в городе Унече. Как рассказал телеграм-каналу директор заведения, посетители во время мероприятия ни на что не жаловались и были довольны. Более того, гости знали, какая развлекательная программа их ожидает. По его словам, все, кто сейчас возмущается по поводу произошедшего, попросту завидуют.

Однако общественность развратные танцы, по всей видимости, не впечатлили. Местные жители разгневались в соцсетях и сравнили всю эту похабщину со скандальной вечеринкой Ивлеевой. Дошло ли дело до обращения в правоохранительные органы или общественные организации, пока не известно.