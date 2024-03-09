В Брянской области разгорелся скандал из-за "голой вечеринки" в ресторане на 8 Марта
SHOT: Жителей Брянской области возмутило стриптиз-шоу в ресторане на 8 Марта
Жители Брянской области возмущены откровенным стриптиз-шоу в местном ресторане на 8 Марта. Во время одного из номеров танцовщица решила переплюнуть "почти голую" вечеринку Насти Ивлеевой и разделась полностью. Видео с неблагочестивой вечеринки опубликовал телеграм-канал SHOT.
Кадры с "голой вечеринки" в Унече. Видео © Telegram / SHOT
Обнажённое шоу устроили в ресторане "Бакинский бульвар" в городе Унече. Как рассказал телеграм-каналу директор заведения, посетители во время мероприятия ни на что не жаловались и были довольны. Более того, гости знали, какая развлекательная программа их ожидает. По его словам, все, кто сейчас возмущается по поводу произошедшего, попросту завидуют.
Однако общественность развратные танцы, по всей видимости, не впечатлили. Местные жители разгневались в соцсетях и сравнили всю эту похабщину со скандальной вечеринкой Ивлеевой. Дошло ли дело до обращения в правоохранительные органы или общественные организации, пока не известно.
Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярске требуют закрыть бар из-за стриптиза восставшей из гроба монашки. Депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина уже направила жалобу о случившемся главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
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