Под Одессой зафиксирована смертельная вспышка скарлатины

В Одесской области зафиксирован серьёзный рост заболеваемости скарлатиной, умер один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра контроля и профилактики болезней.

По информации организации, в регионе с начала года зафиксирован уже 61 случай заболевания скарлатиной детей. Основной причиной роста официально называется "очередной цикличный подъём". Последний подобный скачок заболеваемости был зафиксирован в 2014 году, тогда скарлатиной заразилось 355 человек.

Скарлатина — острая инфекционная болезнь, при которой наблюдается повышенная температура и появляются различные высыпания на коже. Чаще всего люди заражаются скарлатиной воздушно-капельным путём или через использование вещей больного. Инфекция в основном поражает маленьких детей в возрасте от двух до восьми лет.