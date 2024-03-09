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9 марта, 16:21

Под Одессой зафиксирована смертельная вспышка скарлатины

В Одесской области зафиксирован 61 случай заболевания скарлатиной детей

В Одесской области зафиксирован серьёзный рост заболеваемости скарлатиной, умер один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра контроля и профилактики болезней.

По информации организации, в регионе с начала года зафиксирован уже 61 случай заболевания скарлатиной детей. Основной причиной роста официально называется "очередной цикличный подъём". Последний подобный скачок заболеваемости был зафиксирован в 2014 году, тогда скарлатиной заразилось 355 человек.

Скарлатина — острая инфекционная болезнь, при которой наблюдается повышенная температура и появляются различные высыпания на коже. Чаще всего люди заражаются скарлатиной воздушно-капельным путём или через использование вещей больного. Инфекция в основном поражает маленьких детей в возрасте от двух до восьми лет.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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