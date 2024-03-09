В Запорожье после атаки украинского беспилотника загорелась электроподстанция

В Пологах Запорожской области произошло возгорание на электроподстанции после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"️Несколько часов назад зафиксирован прилёт дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено", — написал Балицкий в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что жертв и пострадавших из-за атаки дрона и последующего возгорания нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. После тушения специалисты займутся восстановлением электроснабжения. Для исправления критической инфраструктуры будут задействованы все силы, заверил Балицкий.