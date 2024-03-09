"Огромная дыра": Страны – участницы НАТО предупредили о подлянке США
The Telegraph: Европе стоит готовиться к сценарию, при котором США покинут НАТО
Европейским государствам – членам НАТО необходимо готовиться к выходу США из Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 9 марта, пишет The Daily Telegraph.
"Европа должна быть готова к выходу США из НАТО, предупреждают дипломаты. Столицам [европейских государств НАТО] необходимо составить план и снова подумать о собственных военных возможностях в свете угрозы [выхода США из НАТО]", — подчёркивает издание.
Как отмечают авторы, один из дипломатов обратил внимание на чрезмерную зависимость Европы от США. По его словам, если Америка выйдет из НАТО, "образуется огромная дыра".
Ранее Life.ru писал, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп планирует реформировать НАТО. Политика не устраивает пятая статья устава альянса о коллективной обороне. Трамп хочет, чтобы она работала лишь для тех государств, которые выполняют цели по взносам на оборону.
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