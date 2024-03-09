"Огромная дыра": Страны – участницы НАТО предупредили о подлянке США

Европейским государствам – членам НАТО необходимо готовиться к выходу США из Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 9 марта, пишет The Daily Telegraph.

"Европа должна быть готова к выходу США из НАТО, предупреждают дипломаты. Столицам [европейских государств НАТО] необходимо составить план и снова подумать о собственных военных возможностях в свете угрозы [выхода США из НАТО]", — подчёркивает издание.

Как отмечают авторы, один из дипломатов обратил внимание на чрезмерную зависимость Европы от США. По его словам, если Америка выйдет из НАТО, "образуется огромная дыра".