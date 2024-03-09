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9 марта, 17:28

"Огромная дыра": Страны – участницы НАТО предупредили о подлянке США

The Telegraph: Европе стоит готовиться к сценарию, при котором США покинут НАТО

Европейским государствам – членам НАТО необходимо готовиться к выходу США из Североатлантического альянса. Об этом в субботу, 9 марта, пишет The Daily Telegraph.

"Европа должна быть готова к выходу США из НАТО, предупреждают дипломаты. Столицам [европейских государств НАТО] необходимо составить план и снова подумать о собственных военных возможностях в свете угрозы [выхода США из НАТО]", — подчёркивает издание.

Как отмечают авторы, один из дипломатов обратил внимание на чрезмерную зависимость Европы от США. По его словам, если Америка выйдет из НАТО, "образуется огромная дыра".

Евросоюз прощается с НАТО, ожидая президентства Трампа
Евросоюз прощается с НАТО, ожидая президентства Трампа

Ранее Life.ru писал, что в случае победы на выборах президента США Дональд Трамп планирует реформировать НАТО. Политика не устраивает пятая статья устава альянса о коллективной обороне. Трамп хочет, чтобы она работала лишь для тех государств, которые выполняют цели по взносам на оборону.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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