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9 марта, 19:03

Минобороны Британии уличили в подкупе саудовского принца

The Guardian: МО Британии участвовало в схеме подкупа саудовского принца Бандара

Бандар бен Султан. Обложка © ИТАР-ТАСС / АБ

Бандар бен Султан. Обложка © ИТАР-ТАСС / АБ

Минобороны Великобритании участвовало в схеме подкупа саудовского принца Бандара ибн Султана. Об этом сообщает издание The Guardian.

Как говорится в статье, Минобороны Британии и британский производитель оружия BAE Systems направляли средства Бандару ибн Султану с 1998 по 2007 год. Часть из них шла на обслуживание самолёта Airbus A340, находящегося в личном пользовании принца. По данным журналистов, Бандара получал платежи за посредничество в сделке по поставкам продукции BAE System в Саудовскую Аравию на 40 миллиардов фунтов стерлингов. В 2008 году схема поменялась: саудиты должны были ежемесячно переводить средства на счёт Минобороны Британии в рамках договорённости о покупке военной техники. Однако вскоре военное ведомство частично возвращало эти средства на счёт правительства арабской республики для расходов на "неоперативные нужды". Последние такие транши проводились в 2011 году.

Ранее стало известно, что Минобороны Британии столкнулось с крупнейшим с 2012 года дефицитом средств на военные закупки. Нехватка составила почти 17 миллиардов фунтов стерлингов.

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Наталья Исакова
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