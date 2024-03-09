Минобороны Британии уличили в подкупе саудовского принца

Как говорится в статье, Минобороны Британии и британский производитель оружия BAE Systems направляли средства Бандару ибн Султану с 1998 по 2007 год. Часть из них шла на обслуживание самолёта Airbus A340, находящегося в личном пользовании принца. По данным журналистов, Бандара получал платежи за посредничество в сделке по поставкам продукции BAE System в Саудовскую Аравию на 40 миллиардов фунтов стерлингов. В 2008 году схема поменялась: саудиты должны были ежемесячно переводить средства на счёт Минобороны Британии в рамках договорённости о покупке военной техники. Однако вскоре военное ведомство частично возвращало эти средства на счёт правительства арабской республики для расходов на "неоперативные нужды". Последние такие транши проводились в 2011 году.